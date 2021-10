Hohe Nachfrage nach Grippe-Impfungen

Bei den Hausärzten in der Region Trier gibt es zurzeit eine hohe Nachfrage nach Grippeschutzimpfungen. Punktuell könne sich die Lieferung von Impfstoff etwas verzögern. Eine Knappheit gebe es jedoch nicht. Das sagten Hausärzte dem SWR. Die Zahl der Patientinnen und Patienten, die sich zur Grippeschutzimpfung anmeldeten, sei in diesem Jahr erfreulich hoch, sagte ein Mediziner aus Trier. Das bestätigten auf Nachfrage mehrere Berufskollegen. Eine Bitburger Ärztin gab an, erst die Hälfte des bestellten Impfstoffes erhalten und keine weitere Lieferung in Aussicht zu haben. Das scheint jedoch kein allgemeines Phänomen zu sein. Alle anderen befragten Ärztinnen und Ärzte aus der Region gaben an, ausreichend Impfstoff bekommen zu haben oder dass dieser demnächst geliefert werde. Ohnehin, so eine Trierer Ärztin, bestehe bei der Grippeimpfung zu diesem frühen Zeitpunkt noch kein Grund zur Eile.