Große Nachfrage nach Biogas in der Region

In der Region Trier steigt seit einigen Wochen die Nachfrage nach Biogas zum Heizen. Das bestätigt das Unternehmen Biogaspartner, das in Bitburg eine Aufbereitungsanlage für Methan aus der Landwirtschaft betreibt.

Die vielen Anfragen führt die Firma auf den Krieg in der Ukraine und die steigenden Gaspreise zurück. Bürger und Unternehmen wünschten sich eine von Russland unabhängige Gasversorgung. Davon sei man in der Region Trier aber noch weit entfernt, heißt es bei den Biogaspartnern. Derzeit speisten sieben Landwirte aus der Eifel ihr Biogas in Bitburg ein, damit könnten rund 2.000 Haushalte versorgt werden. Langfristig ist nach Angaben eines Sprechers aber geplant, deutlich mehr Gas zu produzieren und vielleicht auch weitere Aufbereitungsanlagen in anderen Teilen der Region zu betreiben.