Laufen und Raffen: Eierlage in Schönecken findet wieder statt

Die Eierlage in Schönecken

Laut Schönecker Junggesellensodalität gibt es die Tradition der Eierlage schon seit mehr als 500 Jahren. Schriftlich nachgewiesen ist sie demnach seit dem 18. Jahrhundert. Bis heute wird sie nahezu unverändert durchgeführt.

Aus den Reihen der Junggesellen werden jedes Jahr am Palmsonntag in einer Art Versteigerung zwei Männer gefunden, die am Ostermontag gegeneinander antreten: Ein Läufer und ein Raffer.

Der Läufer muss in den Nachbarort und zurück laufen – insgesamt 7,6 Kilometer. Auch der Raffer braucht Ausdauer: In der Von-Hersel-Straße in Schönecken werden auf Sägemehl ganze 104 Eier im Abstand von einer Elle in einer Reihe ausgelegt – diese Eier-Reihe ist rund 65 Meter lang.

Der Raffer läuft einzeln zu den Eiern und bringt sie zurück in den Korb. Neben Bücken, Aufraffen, Drehen und Weiterlaufen legt auch er knapp sieben Kilometer zurück. Wer zuerst seine Aufgabe erledigt, hat gewonnen.