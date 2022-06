Pilger hüpfen heute wieder durch Echternach

per Mail teilen

Endlich ist es wieder soweit: Die Springprozession im luxemburgischen Echternach startet nach zwei Jahren Corona-Pause. Zur Freude Tausender kleiner und großer Pilger.

Traditionell am Dienstag nach Pfingsten werden sich in Echternach in Luxemburg viele Pilger auf den Weg durch die Innenstadt machen. Nach Angaben der Veranstalter werden mehr als 10.000 Besucher zur ersten Springprozession erwartet.

Feuerwehrleute tragen bei der traditionellen Echternacher Springprozession eine Statue des heiligen Willibrord. Der Benediktinermönch hatte um 700 die Abtei Echternach gegründet. dpa Bildfunk Picture Alliance

Springprozession zu Ehren des heiligen Willibrord

Darunter sollen etwa 8.000 bis 9.000 Springer sein, die an dem Zug zu Ehren des heiligen Willibrord teilnehmen. Dabei hüpfen die Teilnehmer zu polkaartigen Melodien zwei Schritte nach links und zwei Schritte nach rechts und bewegen sich so langsam nach vorn.

Springprozession endet an Echternacher Basilika

Die Prozession am Dienstag nach Pfingsten ist ein wichtiger Bestandteil der nationalen, religiösen und kulturellen Identität Luxemburgs. Sie führt Springer, Beter, Geistliche und Musikgruppen durch die Stadt und endet am Grab des Heiligen Willibrord in der Krypta der Echternacher Basilika.

Die Tradition der Echternacher Springprozession zu Ehren des Heiligen Willibrord gibt es seit mehr als 500 Jahren. Seit 2010 gehört sie zum Immateriellen Welterbe der Unesco. Bei der traditionellen Wallfahrt durch Innenstadt von Echternach nehmen durchschnittlich mehr als 10.000 Menschen teil. Die Prozession am Dienstag nach Pfingsten ist ein wichtiger Bestandteil der nationalen, religiösen und kulturellen Identität Luxemburgs. Sie führt Springer, Beter, Geistliche und Musikgruppen zu einer polkaartigen Melodie durch die Stadt und endet am Grab des Heiligen Willibrord in der Krypta der Echternacher Basilika. Mit der Springprozession wird der heilige Willibrord (658-739) verehrt, der als angelsächsischer Benediktinermönch um 700 als Stützpunkt seiner Missionsarbeit die Abtei Echternach gegründet hat.

Schüler aus dem Bistum Trier nehmen teil

Viele Lehrer werden mit ihren Schulklassen nach Echternach kommen. Auch Hunderte Schüler aus der Region Trier besuchen die Springprozession während des Unterrichts.