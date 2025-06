Die Polizei hat einen Mann aus Trier in den Niederlanden verhaftet. Er soll seiner Ex-Partnerin schwere Stichverletzungen zugefügt haben. Wohl mit der Absicht, sie zu töten.

Nachdem Ende Mai in der Trierer Saarstraße eine 26-Jährige in ihrer Wohnung mit mehreren Stichen schwer verletzt wurde, hat die Polizei in den Niederlanden am Dienstag einen Tatverdächtigen festgenommen. Laut Polizei handelt es sich um den ehemaligen Lebensgefährten der Frau.

Tatverdächtiger soll ausgeliefert werden

Der 43-Jährige soll seit Ende Mai auf der Flucht gewesen sein. Die Staatsanwaltschaft Trier habe bereits beantragt, dass der Tatverdächtige nach Deutschland ausgeliefert wird. Nach Polizeiangaben ist der Gesundheitszustand der Frau inzwischen stabil.