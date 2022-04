Motorradfahrer bei Unfall schwer verletzt

Nach einem Verkehrsunfall, bei dem am Samstag ein Motorradfahrer auf der B51 schwer verletzt worden ist, sucht die Polizei Zeugen. Wie die Polizei mitteilte, war der Mann zwischen Tawern und Konz unterwegs, als ein dunkles Auto in einer Kurve auf die Gegenfahrbahn geriet. Um einen Frontalzusammenstoß mit dem Auto zu vermieden, habe der Motorradfahrer nach rechts ausweichen müssen. Dabei sei er gestürzt und habe sich schwer verletzt. Das am Unfall beteiligte Auto sei in Richtung Saarburg weitergefahren, ohne sich um den Mann zu kümmern. Die Polizei ermittelt wegen fahrlässiger Körperverletzung und Fahrerflucht.