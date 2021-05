per Mail teilen

Vor dem Landgericht in Bad Kreuznach muss sich ab heute ein Mann wegen schwerer räuberischer Erpressung und versuchter gefährlicher Körperverletzung verantworten. Die Tat hatte sich Ende vergangenen Jahres in Idar-Oberstein ereignet. Laut Staatsanwaltschaft hatte der Angeklagte versucht, Geld vom Inhaber eines Friseursalons zu erpressen. Falls dieser nicht zahle, habe der mutmaßliche Täter gedroht, den Salon zerstören zu lassen. Außerdem soll er dem Inhaber ins Gesicht gespuckt und ihn mit einem Messer angegriffen haben. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft konnte die Messerattacke nur durch das Eingreifen einer weiteren Person, die sich zur Tatzeit ebenfalls im Salon befand, verhindert werden. Der vorbestrafte Angeklagte, der aus Kirn stammt, hat die Tat bislang abgestritten. Derzeit sitzt er wegen anderer Delikte eine Strafe in der Justizvollzugsanstalt Rohrbach im Kreis Alzey- Worms ab.