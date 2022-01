per Mail teilen

Die Tat sorgte bundesweit für Entsetzen: Im September vergangenen Jahres erschoss ein 49-Jähriger einen Tankstellenmitarbeiter in Idar-Oberstein. Ein Streit um die Maskenpflicht soll der Grund gewesen sein. Jetzt wurde Anklage gegen den mutmaßlichen Todesschützen erhoben.

Die Staatsanwaltschaft Bad Kreuznach wirft dem mutmaßlichen Täter aus Idar-Oberstein unter anderem Mord vor. Der Mann soll am 18. September vergangenen Jahres einen 20-jährigen Mitarbeiter einer Tankstelle in Idar-Oberstein erschossen haben.

Den Ermittlungsergebnissen zufolge geht die Staatsanwaltschaft davon aus, dass der Mann zunächst am Abend die Tankstelle betrat, um dort einzukaufen. Da er keinen Mund-Nasen-Schutz trug, soll es eine kurze Diskussion mit dem Tankstellenmitarbeiter gegeben haben.

Maskenpflicht offenbar Auslöser für die Bluttat in Idar-Oberstein

Nach dem Vorfall habe der Angeklagte die Tankstelle verlassen. Etwa anderthalb Stunden später habe er die Tankstelle erneut betreten, diesmal mit Mund-Nasenschutz. An der Kasse habe er seine Maske heruntergezogen.

Es sei zu einem Wortwechsel gekommen - daraufhin habe der Beschuldigte einen Revolver aus der Hosentasche gezogen und den Mitarbeiter in den Kopf geschossen. Der 20-Jährige sei sofort tot gewesen.

Angeklagter seit der Tat in Untersuchungshaft

Der Beschuldigte sei nach den tödlichen Schüssen weggelaufen. Am nächsten Morgen wurde er festgenommen und befindet sich seitdem in Untersuchungshaft. In einer ersten Vernehmung bei der Polizei habe er die Tat gestanden und begründete sie unter anderem mit der Ablehnung der Corona-Maßnahmen. Mittlerweile schweigt der Mann.

Die Staatsanwaltschaft wirft dem Beschuldigten vor, aus heimtückischen und niedrigen Beweggründen gehandelt zu haben.