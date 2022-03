Nach den Provokationen durch Fans von Eintracht Trier und TuS Koblenz am vergangenen Wochenende haben Fußball Oberligist Eintracht Trier und die Polizei Trier schärfere Maßnahmen angekündigt. Wie die Polizei mitteilte, war man sich in einem gemeinsamen Gespräch einig, dass „rote Linien überschritten wurden“. Kleine Teile der Fanszenen aus Trier und Koblenz hätten gezielt provoziert und die Konfrontation gesucht. Die beteiligten Personen müssten, wenn sie erneut auffielen, mit scharfen Maßnahmen des Vereins rechnen. Bereits am Montag war – nach den Vorfällen am vergangenen Wochenende – das nächste Spiel gegen Engers abgesagt worden.