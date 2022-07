Nach Kollision Kennzeichen abmontiert und weggefahren

Die Polizei Trier sucht Zeugen nach einer Unfallflucht am Dienstagabend in der Saarstraße. Dabei habe in Höhe der Töpferstraße ein Auto zum Überholen eines haltenden Busses angesetzt. Dabei wurde das Auto wiederum von einem Mofa überholt und stieß mit diesem zusammen.

Der Mofa-Fahrer und sein Sozius stürzten. Als der Autofahrer ankündigte, die Polizei zu rufen, montierte der Mofafahrer sein Kennzeichen ab und fuhr in Richtung Töpferstraße davon. Hinweise an die Polizei Trier.