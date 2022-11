Nach Fund von Leichenteilen bei Temmels: Identität steht fest

Nach dem Fund von Leichenteilen bei Temmels steht die Identität fest: Die Körperteile gehören zu einer Portugiesin, die zuletzt in Luxemburg gelebt hatte, so die Polizei.

Das Ergebnis der DNS-Analyse durch die Mainzer Uniklinik sei eindeutig. Schon kurz nach dem Fund der menschlichen Körperteile bei Temmels im Kreis Trier-Saarburg standen die Ermittler der Kriminaldirektion Trier in engem Austausch mit den Ermittlungsbehörden in Luxemburg, weil ein Zusammenhang der Funde vermutet wurde.

Der Fundort der Leichenteile lag im Bereich eines abgelegenen Parkplatzes bei Temmels an der deutsch-luxemburgischen Grenze. Winkler TV Bild in Detailansicht öffnen Bei dem Fund handelt es sich nicht um einen vollständigen Körper, sondern um Teile einer Leiche, die im Gestrüpp abgelegt waren, das die Polizei nun durchsucht. Winkler TV Bild in Detailansicht öffnen Die Polizei hatte schon schnell einen Zusammenhang mit einem Fund von Leichenteilen in Frankreich vermutet. Winkler TV Bild in Detailansicht öffnen Die Tote ist eine Portugiesin, die zuletzt in Luxemburg lebte. Winkler TV Bild in Detailansicht öffnen

Am 19. September wurden im französischen Mont-Saint-Martin nahe der luxemburgischen Grenze die ersten Leichenteile gefunden. Am 1. November dann alarmierte ein Zeuge die deutsche Polizei, als er in einem Gebüsch abseits eines Parkplatzes in der Nähe der Gemeinde Temmels menschliche Überreste entdeckte.

Opfer lebte zuletzt im luxemburgischen Diekirch

Bei der getöteten Frau handelt es sich um eine 40-Jährige, die zuletzt im luxemburgischen Diekirch gelebt hatte. Nach Angaben der Polizei war sie portugiesische Staatsangehörige.

Ermittlungen der Kripo Trier dauern an

Die Ermittlungen der Kripo Trier zu dem Tötungsdelikt dauern an. Sie steht nach eigenen Angaben weiter im Austausch mit der Luxemburger Polizei.