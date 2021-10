Nach Flut immer noch Kirchen in der Region Trier geschlossen

In der Region Trier sind nach der Flutkatastrophe im Juli immer noch mehrere Kirchen geschlossen. Wie das Bistum Trier mitteilte, handelt es sich dabei unter anderem um die Kirchen in Mürlenbach, Mettendorf und Bitburg-Stahl. Die Kirchen in Ehrang und Kordel könnten im Winter genutzt werden. Allerdings ohne Heizung. Dort habe das Wasser die Heizanlagen zerstört, eine Reparatur sei erst im kommenden Jahr möglich. In der durch die Flut stark beschädigten Kirche in Minden laufen nach Angaben des Bürgermeisters immer noch die Trocknungsgeräte. Der Schimmel an den Wänden sei bereits entfernt worden und Ehrenamtler seien dabei die Kirchenbänke zu restaurieren. Ein Architekt habe den Schaden in der Kirche auf fast 100.000 Euro geschätzt. Im gesamten Bistum sind laut einer Sprecherin Schäden von etwa 34 Millionen Euro in Kirchen, Pfarrheimen- und Häusern sowie Kindertagesstätten entstanden.