Tatverdächtiger nach Brand in Lampaden festgenommen

Nach dem Brand eines Einfamilienhauses Ende Januar in Lampaden im Kreis Trier-Saarburg hat die luxemburgische Polizei einen Tatverdächtigen festgenommen.

Die Staatsanwaltschaft Trier hat die Auslieferung des 59-jährigen Beschuldigten beantragt. Wie die Polizei Trier weiter mitteilte, haben die Ermittlungen der Kriminalpolizei Trier ergeben, dass eine vorsätzliche Brandstiftung ursächlich für das Feuer war.

Amtsgericht Trier erlässt Haftbefehl

Wegen des dringenden Tatverdachtes der schweren Brandstiftung erließ das zuständige Amtsgericht Trier auf Antrag der Staatsanwaltschaft Trier Haftbefehl gegen den Mann. Im Rahmen eines justiziellen Rechtshilfeersuchens erfolgte am Freitag die Festnahme des Tatverdächtigen.

Wohnhaus in Lampaden unbewohnbar

Das Feuer in dem Haus in Lampaden war am 25. Januar ausgebrochen. Laut Polizei war damals niemand in dem Gebäude. Das Wohnhaus ist durch die entstandenen Schäden in Höhe von mehreren Hunderttausend Euro unbewohnbar.