Nach dem Erdrutsch von Kordel, bei dem eine Straße eingebrochen ist, beginnen heute die Sanierungsarbeiten. In vier Wochen sollen die Bewohner des Ortsteils Hochmark wieder über die Straße fahren können.

Ein guter Tag für die Bewohner auf der Hochmark. Denn seit einer Woche sind sie nach dem Erdrutsch, bei dem zwei Menschen schwer verletzt wurden, von der Außenwelt abgeschnitten.

Der Landesbetrieb Mobilität (LBM) will den Kordeler Ortsteil so schnell wie möglich wieder ans Straßennetz anbinden. Das sechs Meter tiefe Loch in der Straße wird jetzt mit Erdbeton zugeschüttet werden. Auch der darunter liegende abgerutschte Hang soll befestigt werden. Außerdem wird an bestimmten Stellen Kies im Hang eingebaut. Damit wird erreicht, dass Regenwasser besser versickern kann und sich nicht aufstaut, so der Landesbetrieb Mobilität.

Wie bei einer Zahnfüllung

Das Loch soll schließlich mit Erdbeton - also Boden mit Zement - Schicht für Schicht wie bei einer Zahnfüllung zugemacht werden. Dann wird die Straße asphaltiert. Das ist laut Behörde die schnellste Lösung. Die Bauarbeiten sollen nach Angaben des LBM vier Wochen dauern. Die Straße ist die einzige befestigte Verbindung des Ortsteils Hochmark ins Tal nach Kordel

Auto und Holztransporter in Krater gestürzt Die Straße zwischen Kordel und dem Ortsteil Hochmark war am Montagmorgen über eine Länge von rund zehn Metern etwa vier Meter tief eingebrochen. Ein Auto und ein unbeladener Holztransporter, die zu dem Zeitpunkt gerade auf der schmalen Straße fuhren, rutschten an dem Steilhang in den Krater. Die beiden Fahrer kamen teils schwer verletzt in Krankenhäuser. Grund für den Erdrutsch sind offenbar die tagelangen Regenfälle. Dadurch sei die Straße unterspült worden und weggesackt, so die Polizei.

Hochmark-Bewohner werden über Waldwege versorgt

Seit dem Erdrutsch sind die rund 40 Bewohner des Ortsteils Hochmark von der Außenwelt abgeschnitten. Sie werden jetzt über Waldwege versorgt.

Außerdem haben die Anwohner des Ortsteils Hochmark mittlerweile eine Nachbarschaftshilfe organisiert. Da einige einen Geländewagen besitzen können sie für die anderen Einkäufe erledigen. Die Verbandsgemeinde Trier-Land will zudem Müll und gelbe Säcke mithilfe der Feuerwehr abholen. Die medizinische Notversorgung ist ebenfalls über die Feuerwehr und Rettungshubschrauber gewährleistet. Die Verbandsgemeinde hat ebenfalls Hilfe angeboten.