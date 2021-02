Auto und Holztransporter in Krater gestürzt

Die Straße zwischen Kordel und dem Ortsteil Hochmark war Anfang Februar über eine Länge von rund zehn Metern etwa vier Meter tief eingebrochen. Ein Auto und ein unbeladener Holztransporter, die zu dem Zeitpunkt gerade auf der schmalen Straße fuhren, rutschten an dem Steilhang in den Krater. Die beiden Fahrer kamen teils schwer verletzt in Krankenhäuser. Grund für den Erdrutsch waren offenbar die tagelangen Regenfälle. Dadurch sei die Straße unterspült worden und weggesackt, so die Polizei.