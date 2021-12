Zerstörter Supermarkt in Trier-Ehrang öffnet wieder

per Mail teilen

Für Trier-Ehrang ist es ein wichtiger Schritt: Der zerstörte Supermarkt ist wieder offen. In Rekordzeit hat die Inhaber-Familie es geschafft, ihr Lebenswerk neu aufzubauen.

Es ist kurz vor sieben Uhr am Donnerstag: Ein Gänsehaut-Moment für Supermarkt-Inhaber Wladimir Pojanow, auf den er mehr als fünf lange Monate gewartet hat. Er betritt den Vorraum, dreht den Schlüssel um und öffnet die Türen. Der erste Kunde kommt herein, sagt: "Schön, dass ihr wieder da seid!" Ein Satz, den der Kaufmann heute noch öfters hören wird.

Wladimir Pojanow macht den Feinschliff, alles soll perfekt für die Wiedereröffnung sein. SWR

"Ich bin einfach nur superglücklich. Mein Team und ich haben es geschafft, innerhalb von nur fünf Monaten alles wieder aufzubauen. Dabei hat uns auch die große Solidarität der Menschen aus Ehrang und der Umgebung geholfen."

Wichtiger Meilenstein für den Wiederaufbau Ehrangs

Trier-Ehrang gehörte zu den Orten, die am schlimmsten vom Juli-Hochwasser in der Region Trier betroffen waren. Noch immer läuft der Wiederaufbau. Viele Ehranger warten noch auf ihre Heizungen. Der wiedereröffnete Supermarkt an der Ehranger Mühle ist ein Hoffnungsschimmer für den Stadtteil. Ein Stück Normalität kehre wieder zurück, erzählen die Menschen.

Diese Luftaufnahme zeigt das ganze Ausmaß des Hochwassers: Die Kyll hat den Stadtteil Ehrang komplett geflutet, auch den Supermarkt von Wladimir Pojanow. SWR Andrea Meisberger

Supermarkt in Ehrang war völlig zerstört

Wladimir Pojanow fällt es immer noch schwer, sich die Bilder von seinem zerstörten Supermarkt anzuschauen. Am Katastrophentag ging der Betrieb noch normal um 6 Uhr los. Zwei Stunden später war die Kyll so hoch in Ehrang gestiegen, dass alle 75 Mitarbeiter schnell raus mussten. Stunden später hatten die Wassermassen das Lebenswerk von Familie Pojanow fast komplett zerstört.

"Es standen wirklich nur noch die Mauern. Das war ein Schock, wenn alles, was man liebevoll aufgebaut hatte, innerhalb von zwei Stunden weg war. Wir hatten dann auch wirklich Angst vor dem finanziellen Ruin."

Schneller Wiederaufbau dank großer Solidarität

Mehr als fünf Millionen Euro Schaden hat die Flut bei den Pojanows hinterlassen. Dank einer Elementarversicherung kann der Wiederaufbau zügig angegangen werden. Dabei hilft der Familie auch, dass sie in der Gegend sehr beliebt ist. Die Pojanows machen immer wieder Aktionen für krebskranke Kinder, unterstützen örtliche Vereine.

"Wir versuchen anderen Menschen zu helfen und bekommen dann auch Hilfe zurück. Viele Kunden haben immer wieder ihre Hilfe angeboten und vor allem viele Handwerker aus der Region haben uns schnell und gut geholfen."

Supermarkt soll besser vor Hochwasser geschützt werden

Nach Weihnachten will sich Wladimir Pojanow mit Experten und Vertretern der Stadt treffen. Die Kyll, die so viel zerstörerische Kraft im Juli entfaltet hatte, liegt nur wenige hundert Meter von dem Supermarkt entfernt. Auf eine mögliche neue Flut wollen die Pojanows künftig besser vorbereitet sein.