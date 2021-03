Nach Ausstrahlung eines Aktenzeichen-XY-Fernsehbeitrags über einen Betrugsfall falscher Polizisten in Trier haben sich bei der Polizei Anrufer mit neuen Hinweisen gemeldet. Ein Sprecher sagte, die Ermittler würden jetzt sieben Hinweisen nachgehen. Der Aktenzeichen XY Beitrag hatte gezeigt, wie eine Bewohnerin eines Seniorenheimes in Trier im vergangenen Juni um 50.000 Euro gebracht worden war. Ein falscher Polizist hatte der Frau vorgegaukelt, ihr Geld auf der Bank sei nicht mehr sicher - und es bei ihr am Seniorenheim in bar abholen lassen. Der Abholer war von einer Kamera des Heims gefilmt worden.