Ein 40-jähriger Mann aus der Eifel ist wegen Drogen -und Waffenbesitzes in Untersuchungshaft gekommen. Nach Angaben der Polizei wurden bei einer Durchsuchung in seiner Wohnung am vergangenen Freitag rund 350 Gramm Marihuana und zwei Schusswaffen sichergestellt. Ermittelt wird auch gegen zwei weitere Männer, die im selben Haus wohnen, wie der 40-Jährige. Auch bei ihnen wurden geringe Mengen Rauschgift und eine kleine Indoorplantage gefunden.