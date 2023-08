Streit eskaliert: Mann schlägt am Bahnhof Nittel auf Jugendlichen ein

per Mail teilen

Erst haben sie sich nur gestritten. Dann soll ein unbekannter Mann in der Nacht zu Samstag versucht haben, einen Jugendlichen ins Gleis zu schubsen.

Es ist kurz nach 24 Uhr in der Nacht zu Samstag. Nach Angaben der Bundespolizei in Trier soll es am Bahnhof Nittel im Kreis Trier- Saarburg zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen einem 15-jährigen Jungen und einem Unbekannten gekommen sein.

Los gegangen war es demnach mit verbalen Streitigkeiten. Später soll der bisher unbekannte Mann nach Polizeiangaben auf den Jugendlichen eingeschlagen und sogar versucht haben, ihn ins Gleis zu schubsen. Der Jugendliche blieb unverletzt.

Unbekannter stieg in den Regionalzug nach Trier

Der mutmaßliche Angreifer soll anschließend in die Regionalbahn 12785 in Richtung Trier eingestiegen sein. Der Angreifer war, so die Polizei, etwa 30 Jahre alt, hat grau-weißes Haar und einen Kinnbart. Bekleidet war er mit blauer Jeans, schwarzem T- Shirt und schwarzer Collegejacke. Zudem trug er eine schwarze Kappe.

Die Polizei bittet Zeugen, sich bei der Bundespolizei in Trier zu melden. Hinweise bitte unter der Telefonnummer 0651-43678-0.