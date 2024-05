In Wincheringen im Kreis Trier-Saarburg ist am Montagmorgen ein Geldautomat gesprengt worden. Wenig später landen die Täter mit ihrem Fluchtwagen in einem Bach und flüchten zu Fuß. Durch Hinweise von Anwohnern konnte die Polizei am Vormittag noch drei Verdächtige festnehmen.