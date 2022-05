Einbruchsserie an Saar und Obermosel - Polizei verstärkt Präsenz

Nach Einbrüchen an Saar und Obermosel verstärkt die Polizei dort ihre Präsenz. Wie sie mitteilte, sind unbekannte Täter in der Nacht zum Donnerstag in mehrere Wohngebäude in Saarburg, Mannebach, Wincheringen und Palzem eingebrochen. Die Polizei geht von einer Serie aus.

Die Täter verschafften sich mit brachialer Gewalt Zugang. Teils waren Bewohner anwesend; wo sie sich begegneten, flohen die Einbrecher bislang zwar sofort. Die Polizei warnt aber, Betroffene sollten keine Konfrontation mit den Einbrechern suchen. Laut Polizei deuten erste Ermittlungen darauf hin, dass die Tatverdächtigen mit einem weißen Ford Ranger Pickup unterwegs sind. Einbrüche mit gleichem Vorgehen ereigneten sich auch im angrenzenden Saarland und in Luxemburg. Auch dort soll es jetzt mehr Polizeipräsenz geben. Wer in den betroffenen Gebieten etwas Verdächtiges beobachtet hat, soll sich bei der Kripo Trier oder in Saarburg zu melden.