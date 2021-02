In Prüm hat es gestern Morgen an zwei Stellen rund um den Hahnplatz gebrannt. Die Polizei geht nach eigenen Angaben von Brandstiftung aus und hat bereits einen Tatverdächtigen ermittelt. Demnach sind gegen 2:30 Uhr und gegen 4:30 Uhr Mülltonnen und gelbe Säcke vor zwei gewerblich genutzten Gebäuden am Hahnplatz in Brand geraten. An einem Gebäude barsten die Scheiben, der Schaden wird hier auf rund 10.000 Euro geschätzt. Neben der Feuerwehr waren auch vier Polizeibeamte vor Ort. Diese konnten den Angaben zufolge bei der anschließenden Fahndung einen 24-jährigen Mann aus Prüm ermitteln. Er wurde vernommen und ist wieder auf freiem Fuß. Die Polizei hält ihn für dringend tatverdächtig. Die Ermittlungen dauern an.