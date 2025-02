Ein Fitnessstudio, Teamevents, Homeoffice – bei der dem Unternehmen 50NRTH aus Wittlich gehört das alles zum Arbeitsumfeld. Damit sollen Mitarbeiter motiviert und gewonnen werden.

Der Geschäftsführer des Wittlicher Unternehmens 50NRTH, Christian Maas, legt Wert auf gute Arbeitsbedingungen. Ihm ist es wichtig, dass die Mitarbeitenden zufrieden sind.

"Wir wollen unseren Mitarbeitenden mehr bieten als nur einen Arbeitsplatz. Sie sollen sich bei uns wohlfühlen und ihre Potenziale entfalten können", sagt Maas.

Der Geschäftsführer des Wittlicher Unternehmens 50NRTH, Christian Maas. SWR Lynn Bentzen

Unternehmen will Fachkräfte gewinnen und motivieren

Kurz vor der Bundestagswahl wird viel über politische Lösungen für den Fachkräftemangel und die Digitalisierung gesprochen. Ein Thema, das auch für Christian Maas wichtig ist.

"Die passenden Bewerber für offene Stellen zu finden, wird zunehmend schwieriger", erklärt er. "Zwar verzeichnen wir noch einen guten Bewerberzulauf, doch die Tendenz ist rückläufig. Deshalb investieren wir stark in Social Media und den Aufbau unserer Arbeitgebermarke." 50NRTH will mit dem modernen Arbeitsumfeld aber auch die eigenen Mitarbeitenden motivieren.

Eigenverantwortung und moderner Arbeitsplatz

Der moderne Arbeitsplatz spielt dabei eine zentrale Rolle: "Bei uns fehlt es an nichts – von höhenverstellbaren Schreibtischen über neueste Technik bis hin zu flexiblen Arbeitszeitmodellen mit Homeoffice-Anteil", sagt Maas.

Das Unternehmen setzt dazu auch auf Eigenverantwortung: "Hier bekommen junge Menschen sehr schnell eigene Projekte, können früh Verantwortung übernehmen und ihre eigenen Ideen umsetzen", sagt er. "Das führt dann natürlich zu einer hohen Identifikation mit der Arbeit, aber auch eben mit dem Unternehmen."

Vom Azubi zum Abteilungsleiter

Mitarbeiter Leon Ostermann, der vor sechs Jahren als Auszubildender bei 50NRTH begann und inzwischen eine Abteilung leitet, ist froh über sein Arbeitsumfeld. "Ich nutze das Fitnessstudio regelmäßig und finde es gut, zum Beispiel Arzttermine flexibler planen zu können", sagt Ostermann.

Zudem freut er sich, dass seine eigenen Ideen immer gehört und einbezogen werden. "Es motiviert mich, dass ich nicht nur das umsetze, was vorgegeben wird, sondern auch eigene Vorschläge und Ideen einbringen kann."

Leon Ostermann arbeite bei dem Unternehmen 50NRTH in Wittlich. SWR Lynn Bentzen

Man unterstützt sich gegenseitig, man hält zusammen.

Der Teamgeist bei 50NRTH ist ein zentrales Element der Unternehmenskultur. "Wie in einer Fußballmannschaft – man arbeitet zusammen, man unterstützt sich gegenseitig, man hält zusammen", beschreibt Christian Maas die Philosophie, die das Arbeitsumfeld prägt.

Herausforderung bleibt die Bürokratie

Trotz der vielen innovativen Ansätze gibt es auch Herausforderungen, die 50NRTH nicht eigenständig lösen kann. Ein Beispiel dafür ist der bürokratische Aufwand.

Rund 70 Mitarbeiter arbeiten bei der 50NRTH - Hier herrschen flache Hierarchien. 50NRTH

"Die Umsetzung von EU-Vorgaben sollte effizienter gestaltet werden. Wir müssen pragmatische Lösungen finden, um nicht nur Gesetze umzusetzen, sondern unser Unternehmen weiterentwickeln zu können", fordert Christian Maas. Besonders das Produktsicherheitsgesetz und das Lieferkettengesetz stellen für das Unternehmen spürbare Hürden dar.

Maas fordert faire Wettbewerbsbedingungen

Ein weiteres Problem ist der internationale Wettbewerb. Maas weist darauf hin, dass Unternehmen aus Ländern wie China häufig nicht denselben regulatorischen Standards unterliegen, jedoch eine erhebliche Marktstellung erlangen können.

"Ich kann es eigentlich nicht fassen, dass wir es zulassen, dass sich chinesische Marktteilnehmer nicht an die Gesetze und Regeln halten, an die sich jedes kleine, jedes mittelständische, jedes große Unternehmen in Europa halten muss. Wir brauchen in der Politik eine klare Haltung, die für faire Wettbewerbsbedingungen sorgt", sagt Maas.

Die Politik muss mehr tun, um Unternehmen in ländlichen Gebieten zu unterstützen.

Von der Politik fordert er eine gezielte Unterstützung für ländliche Regionen. "Die Politik muss mehr tun, um Unternehmen in ländlichen Gebieten zu unterstützen, damit die Abwanderung gestoppt wird", sagt er. "Es gibt viele Potenziale, die noch nicht gehoben wurden."