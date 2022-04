Musikalisches Großprojekt "Längste Musikmeile Deutschlands" sucht Mitwirkende

Für das musikalische Großprojekt "Längste Musikmeile Deutschlands" suchen die Veranstalter noch Mitwirkende. Die Regionalinitiative "Faszination Mosel" in Wittlich und das Mosel Musikfestival rufen daher heimische Musiker, Vereine, Chöre, Bands und DJs auf, sich anzumelden. Alle Teilnehmer sollen zeitgleich am 3. Juli um 15 Uhr die Moselhymne "Im weiten deutschen Lande" spielen. Die Musiker können das Mosellied in eigener Interpretation darbieten. Noten würden bereitgestellt. Wie die Regionalinitiative weiter mitteilte, soll die Musik nicht nur an der Mosel gespielt werden. Insgesamt solle in den Moselgemeinden Musik erklingen, auch in den Seitentälern der Saar, Ruwer, Sauer und Lieser. Anmelden könne man sich bis zum 30. April. Bisher hätten sich etwa 30 Gruppen angemeldet.