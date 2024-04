Am Theater Trier hat das Musical "Spring Awakening" Premiere. Textgrundlage ist das Drama von Frank Wedekind "Frühlings Erwachen".

Frank Wedekind schrieb sein Drama „Frühlings Erwachen“ über das Erwachsenwerden junger Menschen im Jahr 1891. Doch sein Stück hat seine Frische und Aktualität bis heute bewahrt und wird aktuell auf vielen Bühnen in ganz Deutschland gespielt. Am Theater Trier hat das Musical „Spring awakening“ Premiere. Duncan Sheik und Steven Slater haben es auf Grundlage von Wedekinds Stück geschrieben. Die Broadway Inszenierung wurde 2006 uraufgeführt und mit mehreren Tony awards und mit dem Grammy ausgezeichnet. Wie bringt das Theater Trier „Spring awakening“ auf die Bühne. Das Musical Spring Awakening hat am Samstag 6.4. im Theater Trier Premiere. Weitere Aufführungen gibt es am 9.,13. und 28. April.