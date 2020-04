Bettina Leuchtenberg unterstützt das #Museum im Bereich Online-Redaktion. Ihr Lieblingsobjekt ist das Gemälde "Zwangsarbeiterinnen" von Mia Münster aus dem Jahr 1944. "Die drei #Frauen sehen erschöpft aus, als würden sie gerade einen Moment Pause machen können. Sie schauen den Betrachter mit ihren verhärmten Gesichtern direkt an. Auch wenn das Sujet ein anklagendes ist, ist es leider auch zeitlos. Es könnte auch ein aktueller Schnappschuss von irgendeinem Ort auf unserer Welt sein, in denen Frauen unter schlechten Lebensbedingungen leben und viel zu harter #Arbeit nachgehen müssen. Dennoch zeigt die saarländische #Malerin mit ihren farbigen Akzenten beim Pullover oder im Kopftuch, dass die Frauen aufrecht bleiben, selbstbewusst sind und stark. So ist das expressive Bild nicht nur ein Zeitdokument aus der Mitte des 20. Jahrhunderts, sondern macht auch heute noch Mut." In der Reihe #museumsliebling stellen die Mitarbeiter*innen des Museums während der Schließung Objekte vor, die ihnen besonders am Herzen liegen. #closedbutopen #DigAMus #trierbleibtzuhause #KulturGegenCorona