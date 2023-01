Freie Fahrt für den Museumsbahnhof Üxheim-Ahütte

per Mail teilen

Fast 50 Jahre schlummerte der Bahnhof Üxheim in der Eifel. Jetzt wird er als Museum wiedereröffnet - mit historischen Fahrkarten, einem vielfältigen Programm und Übernachtungsmöglichkeiten.

Einst war er für die Üxheimer das Tor zur Welt: der 1912 erbaute Bahnhof im Ortsteil Ahütte in der Vulkaneifel. Von dort aus konnten die Menschen auf Reisen gehen. Seit seiner Schließung im Sommer 1973 ist der Bahnhof kaum verändert worden.

Deshalb dachte sich Unternehmer und Bahnfan Andreas Kurth: Warum nicht einen Museumsbahnhof daraus machen und den Gästen eine Zeitreise ermöglichen? Denn er war 2018 auf der Suche nach einem Objekt, in dem er Gastronomie, Übernachtungen und Kulturveranstaltungen anbieten kann.

"Als ich den Bahnhof gesehen habe, habe ich gedacht: Hier ist irgendwie die Zeit stehen geblieben. Das ist es!"

Zeitreise ins Jahr 1973

Kurth wollte den Bahnhof also erhalten und Menschen zugänglich machen. Mit Geld des Kreises Vulkaneifel zur Dorferneuerung und Mitteln der Deutschen Stiftung Denkmalschutz hat er den Bahnhof wieder hergerichtet. Mit einem Café, das freitags und am Wochenende geöffnet hat. Und sogar Übernachtungsmöglichkeiten in der ehemaligen Wohnung des Bahnhofsvorstehers.

Auch Kultur soll in der ehemaligen Wartehalle geboten werden mit Theateraufführungen oder Lesungen. Die Wartehalle und die restlichen Räume sind voll mit alten Koffern, Schaffnermützen und Telefonen, sodass die Zeitreise stilecht stattfinden kann. Teilweise waren die noch vorhanden, teilweise hat Kurth sie aus anderen Sammlungen zusammengesucht.

"Ich habe einen Raum im Bahnhof ganz gespannt aufgeschlossen. Es waren keine Wertgegenstände mehr dort. Aber die Zeitung von 1963, die damals irgendwer dort liegen gelassen hat."

Zu einem echten Bahnhof gehören echte Fahrkarten

Auch Fahrkarten können im Bahnhof gekauft werden - als Souvenir: In einem Schrank hängen bunte "Edmondsonsche Fahrkarten" aus Pappe, die erfunden wurden, damit man nicht mit dünnen Zettelchen als Ticket die Fahrt antreten musste.

Die Fahrkarten sind denen aus dem Jahr 1973 nachempfunden: Fahrpreise und Entfernungsangaben darauf stimmen, sagt Kurth. Denn er hat Vorlagen von damals gefunden und konnte von einem ehemaligen Zugbegleiter prüfen lassen, ob darauf alles korrekt ist. Der musste es wissen, er hat sie ja schließlich früher kontrolliert. Eine Druckerei aus der Eifel hat die Karten schließlich gedruckt.

Zugfahrten bald möglich

Und auch mit dem Zug soll man bald wieder fahren können: Zwar wurden die Schienen abgebaut, nachdem der Bahnhof 1973 geschlossen wurde. Eine kleine Strecke soll am Bahnhof aber wieder aufgebaut werden. Sodass man mit einem echten Schienenbus von damals auch eine kleine Fahrt unternehmen kann.

Der Museumsbahnhof Üxheim-Ahütte feiert am 14. und 15. Januar seine Eröffnung. Ab dem 21. Januar ist er dann im regulären Betrieb.