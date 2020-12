Das Museum am Dom in Trier hat zu seiner traditionellen Krippenausstellung in diesem Jahr ein Onlineformat entwickelt. Da das Museum wegen der Coronapandemie die Krippenausstellung nicht für Besucher öffnen kann, haben die Mitarbeiter Videos produziert. Eines ist ein Rundgang durch die Ausstellung, das andere ist ein animiertes Video zu einer Weihnachtsikone. Der Rundgang durch die Krippenausstellung wird bei Dunkelheit auch auf die Fassade des Museums am Dom projiziert. Man kann sich auch auf der Internetseite des Museums ansehen.