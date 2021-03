Erste Museen in der Region sind nach den Corona-Lockerungen wieder geöffnet. Das Stadtmuseum Simeonstift in Trier etwa seit heute. Besucher müssen sich nach Mitteilung des Museums vorher per Telefon oder Mail anmelden. Es gebe drei Zeitfenster, es herrsche Maskenpflicht und die Kontaktdaten würden erfasst.



Das Museum am Dom kann voraussichtlich ab Samstag wieder besucht werden. Ab 15. März ist das Karl-Marx-Haus in Trier wieder geöffnet. Maximal 43 Besucher dürfen hinein. Das Rheinische Landesmuseum macht am 16. März wieder auf. Auch hier ist eine vorherige Anmeldung notwendig. Am selben Tag öffnet auch wieder der Roscheider Hof - das Freilichtmuseum in Konz lässt etwa 300 Besucher zu. Das Maarmuseum in Manderscheid und das Vulkanhaus in Strohn wollen nach eigenen Angaben am Gründonnerstag, dem 1. April wieder öffnen. Auch dort ist die Besucherzahl reduziert, Führungen werden nicht gemacht.