Bisher unbekannte Personen haben am Freitagabend mehrere Gegenstände, unter anderem Steine und Münzen, in der Nähe von Ürzig auf die Gleise gelegt. Um Schäden an Zügen zu vermeiden wurde die Strecke laut Bundespolizei rund eine Stunde lang gesperrt. Dies hatte Auswirkungen auf 9 Zugverbindungen mit insgesamt 277 Minuten Verspätung. Wer die Gegenstände auf die Gleise gelegt hat, ist nicht bekannt. Es sei nicht auszuschließen, dass es sich um spielende Kinder gehandelt haben könnte, so die Bundespolizei.