Die Bundespolizei hat gestern Morgen am Trierer Hauptbahnhof einen ungewöhnlichen Diebstahl geklärt. Laut Bundespolizei hatte ein 61-jähriger Mann eine Mülltonne dabei. Auf Nachfrage der Polzisten gab er an, er habe die Tonne vom Straßenrand mitgenommen, um seine Sachen leichter transportieren zu können. Eine weitere Mülltonne wurde am Bahnsteig gefunden. Anhand der Klebeetiketten konnte der Besitzer der Tonnen ermittelt werden. Den 61-Jährigen erwartet ein Strafverfahren wegen Diebstahls.