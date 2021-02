In Hermeskeil haben am frühen Mittwochmorgen mehrere Mülltonnen gebrannt. Wie die Polizei mitteilte, griff ein Feuer auf eine Hecke über. Die Brände wurden von der Feuerwehr gelöscht. Die Polizei geht davon aus, dass die Mülltonnen mit Absicht in Brand gesteckt wurden. Wer etwas beobachtet hat, soll sich bei der Polizei in Hermeskeil melden.