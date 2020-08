per Mail teilen

Im alten Ortskern von Bollendorf (Eifelkreis Bitburg-Prüm) müssen Anwohner ihre Mülltonnen über steile Straßen zu einer Sammelstelle rollen. Die Gemeinde hat ihren Abhol-Service eingestellt. Vor allem ältere Bürger sind verärgert.

Leonhard Cruchter wird sauer, wenn er auf seine Mülltonne schaut. Seit gut drei Wochen muss er selbst dafür sorgen, dass die volle 240-Liter-Tonne die steile Straße hinabgerollt wird - mehrere hundert Meter bis an einen Sammelplatz. Nur dort holt die Müllabfuhr den Abfall ab. Cruchter ist Rentner und versorgt seine pflegebedürftige Mutter. Da werde die Mülltonne immer voll, sagt er.

In den steilen Straßen im alten Ortskern von Bollendorf wohnen vorwiegend ältere Menschen. SWR

So wie ihm geht es etwa 70 weiteren Menschen, die in den steileren Straßen von Bollendorf wohnen. Alois Laudor ist vor fünf Jahren nach Bollendorf gezogen - in die Bergstraße. Er habe sich wegen der Lage im Hang extra nach der Müllabfuhr erkundigt und sei beruhigt worden. Es gebe ja einen Abhol-Service.

"Wir haben hier 32 Prozent Gefälle. Selbst gesunden Menschen ist es nicht möglich, eine Mülltonne herunterzubringen." Alois Laudor aus Bollendorf

Gemeinde: Abhol-Service zu teuer

Die Gemeinde Bollendorf hat den Abhol-Service der Mülltonnen aus Kostengründen eingestellt. Der Anhänger sei defekt und laut Kommunalaufsicht müsste bis Jahresende sowieso Schluss sein mit dem freiwilligen Service, teilte die Gemeinde dem SWR mit.

Der Zweckverband Abfallwirtschaft Region Trier (ART) hat einigen Anwohnern inzwischen bis auf weiteres amtliche Müllsäcke angeboten. Diese könne man leichter transportieren und zur Sammelstelle tragen, sagt ART-Geschäftsführer Maximilian Monzel. Das könne aber nur eine Übergangslösung sein, sagt Anwohner Karl-Dietmar Ries.

"Die Behörden beharren auf Paragraphen. Die Menschlichkeit fehlt." Karl-Dietmar Ries aus Bollendorf

Bürgermeisterin schlägt Prüfung im Gemeinderat vor

Am Mittwochabend ist Bewegung in die "Müll-Frage" gekommen. Bürgermeisterin Silvia Hauer (CDU) sagte im Gemeinderat, man wolle prüfen, ob der freiwillige Mülltonnen-Service jetzt doch zumindest bis Ende des Jahres wieder angeboten werden könne. Diese Monate könnten dann dazu genutzt werden, um eine langfristige Lösung zu finden.