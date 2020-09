per Mail teilen

Menschen, die ihren Müll liegen lassen, gibt es überall. Studierende in Trier sind seit diesem Jahr als Müllscouts unterwegs. Ihre Aufgabe: Erklären, wie man Müll vermeiden kann.

Ausgestattet mit Tüten für Hundekot und Müll sowie Einwegaschenbecher sind die Müllscouts in Trier unterwegs. Die Studierenden machen das als Nebenjob und sind gut an ihren roten Westen zu erkennen.

Seit Ende Juli 2020 arbeiten Lio Vandrey und Mohamed Kushari neben ihrem Studium als Müllscouts in Trier. SWR

Unterwegs am Wochenende

Am Wochenende laufen die Scouts zu Zweit durch den Palastgarten, am Moselufer entlang oder auch den Petrisberg ab. Hier treffen sich bei schönem Wetter viele Menschen auf den Rasenflächen.

Jugendliche oft Müllverursacher

Dabei bleiben Kronkorken, Zigarettenkippen und Plastikverpackungen gerne mal liegen. Durch die Hinweise der Müllscouts sollen die Menschen darauf aufmerksam gemacht werden. Gerade zu Corona-Zeiten sind es viele Jugendliche, die sich an den "Müll-Hotspots" treffen.

"Wir reden mit den Menschen nicht mit erhobenem Zeigefinger, das ist wichtig." Mohamed Kushari, Müllscout in Trier

Müllscouts können mehrere Sprachen

Laut der Stadt Trier sollen die Müllscouts mit den Müllverursachern nicht mit erhobenem Zeigefinger, sondern auf Augenhöhe sprechen. Und das können die Scouts sogar in mehreren Sprachen. Neben Deutsch kann Student Mohamed Kushari auch Arabisch, Türkisch, Französisch und Englisch sprechen.

Zigarettenkippen und Kronkorken bleiben häufig auf den Grünflächen liegen. SWR

Positive Rückmeldungen

Die Rückmeldungen sind bisher sehr positiv. Die Menschen erkennen die Scouts schon von Weitem und unterstützen das Projekt, erzählen die Müllscouts. Manche hätten sogar schon eigene Aufräumaktionen organisiert.

Projektidee aus Mainz

In Mainz sind Müllscouts schon längere Zeit in der Stadt erfolgreich unterwegs. Das Konzept hat eine Agentur aus Mainz entwickelt. Diese möchte die Scouts in vielen Städten etablieren und geht mit ihrer Projektidee "Müllscouts" immer wieder bewusst auf Städte zu.