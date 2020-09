Die Müllgebühren in der Region Trier werden Anfang nächsten Jahres erneut steigen. Das hat die Verbandsversammlung des Zweckverbandes Abfallwirtschaft Region Trier -ART- gestern Abend beschlossen. Je nach Kommune wird die Müllentsorgung ab dem ersten Januar um bis zu 25 Prozent teurer. Den größten Anstieg gibt es in der Stadt Trier und im Kreis Trier-Saarburg. In den drei anderen Landkreisen liegt die Preiserhöhung zwischen 5 und 11 Prozent. Die Erhöhung sei erforderlich, um unter anderem die steigenden Kosten für die Abfallentsorgung zu decken. Außerdem müssten Rückstellungen für Altlasten und Deponien gebildet werden, hieß es in der ART-Sitzung. Den geplanten Gebührenerhöhungen müssen allerdings noch die Kreistage und der Trierer Stadtrat zustimmen. Die Müllgebühren in der Region Trier waren erst im Januar dieses Jahres angehoben worden.