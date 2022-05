Müllabfuhr soll Funklöcher in der Eifel erfassen

per Mail teilen

Die Müllabfuhr soll im Eifelkreis Bitburg-Prüm künftig dabei helfen, Funklöcher zu finden. Das hat der Kreistag bei seiner vergangenen Sitzung auf Antrag der CDU-Fraktion beschlossen. Konkret ist geplant, die Abfallwagen mit speziellen Boxen auszustatten. Diese würden dann bei den Touren der Müllabfuhr erfassen, wo es Lücken im Mobilfunknetz gibt. Denn aktuell fehlt laut Kreisverwaltung eine detaillierte Übersicht der Funklöcher im Eifelkreis. Die Daten der Mobilfunkunternehmen seien nicht genau genug, um die noch immer zahlreichen weißen Flecken zu erfassen. In den nächsten Wochen will die Verwaltung nun auf den Abfallzweckverband in der Region Trier zugehen, um das Projekt auf den Weg zu bringen. Es wird außerdem über eine Kooperation mit dem Vulkaneifelkreis nachgedacht.