Ein Mountainbikefahrer ist gestern bei einem Unfall in der Nähe von Lieser schwer verletzt worden. Laut Polizei stürzte der Mann auf einer Gefällstrecke in Richtung Mosel. Der 43-Jährige konnte selbst mit seinem Handy den Rettungsdienst alarmieren. Er wurde mit einem Hubschrauber in eine Trierer Klinik geflogen, Warum der Mann stürzte, ist unklar.