Motorsägenhersteller aus der Eifel mit zehn Prozent Umsatzplus

Der Motorsägenhersteller Stihl mit einem Produktionsstandort in Weinsheim in der Eifel hat im Jahr 2021 nach eigenen Angaben einen Rekordumsatz von rund fünf Milliarden Euro erzielt. Zum Gewinn des weltweit agierenden Unternehmens wollte sich der Vorstand heute nicht äußern.

Der Umsatz sei im Vergleich zum Vorjahr um rund zehn Prozent gestiegen. Davon seien rund 1,6 Milliarden Euro in den sechs deutschen Produktionsstätten erzielt worden. Der Unternehmensvorstand führt das darauf zurück, dass die Menschen weltweit wegen der Coronapandemie verstärkt im eigenen Haus und Garten gearbeitet hätten. Aber auch Produkte für Profis seien stärker nachgefragt worden. Da die Lieferketten weltweit weiterhin gestört sind, vor allem durch den Krieg in der Ukraine, könne Stihl nicht vorhersagen, ob und inwiefern alle Produkte im laufenden Jahr verfügbar sein werden.