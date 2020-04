Wegen der Corona-Pandemie wird aus der traditionellen Motorrad-Wallfahrt nach Klausen am Sonntag eine Motorradsegnung. Das teilten die Veranstalter mit. Weil die Biker wegen der Corona-Einschränkungen nicht gemeinsam zum Gottesdienst in der Wallfahrtskirche zusammenkommen können, werde er dieses Jahr live im Internet übertragen. Los geht’s nach Angaben der Veranstalter um 10.30 Uhr. Ab 14 Uhr könnten die Motorradfahrer ihr Motorrad dann im Vorbeifahren segnen lassen. Dafür sollten sie langsam und mit geschlossenem Helm an der Treppe der Kirche vorbeifahren. Die Motorradwallfahrt lockt seit 24 Jahren immer am letzten Aprilsonntag hunderte Biker nach Klausen. Dabei wird traditionell der Segen für die neue Motorradsaison gespendet.