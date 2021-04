Das Polizeipräsidium Trier veranstaltet sein jährliches „Motorradsymposium Eifel“ zum Saisonstart in diesem Jahr online. Wie die Polizei mitteilte, wird es zusammen mit der Polizei Luxemburg, den Niederlanden und Belgien durchgeführt. Vor allem ältere Motorradfahrer ab 45 will die Polizei mit ihrem Sicherheitstraining ansprechen. Sie sind überproportional in der Unfallstatistik vertreten. Männern, die in diesem Alter neu oder wieder aufs Motorrad stiegen, fehle oft die Fahrpraxis auf PSstarken Maschinen, so die Polizei. Beim Online-Symposium zum Motorradfahren in der Eifel werden Fahrübungen gezeigt. Außerdem sprechen Vertreter von Versicherungen, des ADAC und ein Notfallseelsorger, die alle auch Motorradfahrer sind.