Besonders für ältere Motorradfahrer über 45 Jahre bietet das Polizeipräsidium Trier am 7. Mai ein Motorradsymposium in Daun der Eifel an. Die Veranstaltung wird zusammen mit der Polizei Luxemburg, Belgien und den Niederlanden durchgeführt. Die Polizei bittet alle, die sich bereits online angemeldet hatten, dies wieder zu tun. Aufgrund eines technischen Problems seien die Anmeldungen nicht angekommen, so die Polizei. Der Fehler sei mittlerweile behoben.