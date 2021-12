Motorradfahrer flüchtet vor Verkehrskontrolle

In der Nacht zum Donnerstag ist in Idar-Oberstein ein Motorradfahrer vor einer Polizeikontrolle geflüchtet. Kurz vor 1 Uhr in der Nacht fuhr er dabei in falscher Richtung in einen Kreisverkehr im Stadtteil Weierbach Richtung B 41/Kirn ein und gefährdete einen Autofahrer. Die Polizei sucht diesen Autofahrer als Zeugen. Der geflüchtete Motorradfahrer konnte schließlich gestoppt werden. Er hatte keinen Führerschein, das Motorrad war nicht zugelassen und er hatte Drogen dabei. Die Polizei nahm eine Blutprobe, weil der Verdacht bestand, dass der Mann unter Drogeneinfluss mit dem Motorrad unterwegs gewesen war.