Bei einem missglückten Überholmanöver in der Eifel ist ein Motorradfahrer ums Leben gekommen. Zu dem Unfall kam es am Samstag auf der Bundesstraße 50 bei Landscheid (Kreis Bernkastel-Wittlich), wie die Polizei mitteilte. Der Motorradfahrer sei mit seinem Zweirad in den Gegenverkehr geraten und von einem Auto überfahren worden. Er starb demnach noch vor Ort. Die Bundesstraße musste für die Bergungsarbeiten zwischenzeitlich voll gesperrt werden.