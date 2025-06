per Mail teilen

Bei einem schweren Motorradunfall auf der L149 zwischen Thomm und Waldrach ist am Donnerstagnachmittag ein Mann ums Leben gekommen. Das teilte die Polizei mit.

Nach Angaben der Polizei Schweich war der Motorradfahrer am frühen Nachmittag auf der Landstraße von Thomm in Fahrtrichtung Waldrach (Kreis Trier-Saarburg) unterwegs. In einer Rechtskurve auf einer abschüssigen Straße verlor er demnach aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Motorrad und prallte gegen die Leitplanke.

Motorradfahrer verstarb an Unfallstelle

Der Rettungsdienst und ein Notarzt, der mit einem ADAC-Rettungshubschrauber an der Unfallstelle eintraf, konnten laut Polizei nur noch den Tod des Mannes feststellen.

Die L149 war für die Dauer der Unfallaufnahme bis in die Abendstunden voll gesperrt. Im Einsatz waren unter anderem die Rettungswache Trier-Ehrang, die ADAC-Luftrettung, die Freiwillige Feuerwehr Waldrach sowie die Polizeiinspektionen Trier und Schweich.

Die Ermittlungen zur genauen Unfallursache dauern an. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Schweich zu melden.