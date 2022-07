per Mail teilen

Ein Motorradfahrer ist am Sonntag bei Vierherrenborn im Kreis Trier-Saarburg mit einem Traktor zusammengestoßen. Dabei wurde er schwer verletzt. Wie die Polizei mitteilte, geriet der 50-Jährige in einer Rechtskurve in den Gegenverkehr. Der 62-jährige Traktorfahrer blieb unverletzt.