per Mail teilen

Die Polizei sucht Zeugen von Fahrten mit Motocross Motorrädern im Wald bei Eschfeld und Wehrbüsch in der Eifel. Zeugen berichteten, dass dort am vergangenen Sonntag am frühen Nachmittag zwischen 13 und 14 Uhr Motocrossfahrer unterwegs waren. Es seien drei rot-weiße Motocross Motorräder gewesen. Die Polizei bittet Zeugen, die durch die Motorräder gefährdet wurden oder die Schäden im Waldgebiet bemerkt haben, sich zu melden.