Die ProWein ist heute in Düsseldorf gestartet. Auch fast 100 Winzer von Mosel, Saar und Ruwer stellen dort ihre Weine vor. Und die liegen voll im Trend. Aus gutem Grund.

Die meisten Mosel-Winzer auf der ProWein werden von der Moselweinwerbung mit einem großen Stand vertreten. Geschäftsführer Ansgar Schmitz aus Tier ist seit mehr als 20 Jahren auf der Düsseldorfer Messe dabei.

Ansgar Schmitz ist Geschäftsführer der Moselweinwerbung. Der Verband vertritt viele Winzer von der Mosel. SWR

SWR Aktuell: Warum ist diese Messe, die ja eine reine Fachmesse ist, so wichtig für die Winzer von Mosel, Saar und Ruwer?

Ansgar Schmitz: Das hat verschiedene Gründe. Wir haben hier ein Anbaugebiet mit einem sehr hohen Anteil an Export. Und das betrifft nicht nur größere Unternehmen wie Kellereien oder Genossenschaften, die exportieren, sondern auch viele Weingüter. Auch relativ kleine Weingüter von der Mosel exportieren einen hohen Anteil ihrer Produktion.

Besucher aus aller Welt auf der Weinmesse

Und die Messe zieht Besucher aus aller Welt an: Fachleute, Einkäufer, Sommelièren, Händler und Gastronomen, die sich dort informieren. Kundenkontakte werden gepflegt, neue erstellt. Im Prinzip trifft man dort an einer Stelle ein riesiges Spektrum an Leuten aus allen Sparten, was es so in dieser Form nirgendwo gibt.

Trump droht EU mit 200-Prozent-Zöllen auf Wein: Das wären die Folgen für Mosel-Winzer Der von US-Präsident Trump angedrohte Zoll von 200 Prozent auf europäische Weine könnte auch Mosel-Winzer hart treffen. Die Geschäftsführerin der Weinversteigerungsgesellschaft Ring Mosel sagte dem SWR, die Winzer würden noch abwarten, ob die Abgaben wirklich in dieser Höhe ausfallen werden. Noch sei nicht das letzte Wort gesprochen. Auch schon in der Vergangenheit habe Trump viel und heftig gedroht, um es dann zu relativieren. Aber es sei gerade nicht die einzige Herausforderung für Weinbau an der Mosel. Die vergangene Ernte sei sehr gering ausgefallen wegen Frost und Nässe. Weiter meinte Julia Weckbecker, Geschäftsführerin des Ring Mosel 1899 e.V., dass die Winzer somit weniger Wein als in den vergangenen Jahren hätten, um ihre Kosten zu decken. Auch der steigende Mindestlohn mit einem weiteren Sprung 2026 würde die Betriebe hart treffen. Der Moselweinbau erlebe eine Vielzahl von Krisen. Die Zölle seien ein weiterer Aspekt, der die Moselwinzer beschäftige. Für diejenigen, die sich bis zu 90 Prozent auf Export spezialisiert hätten, sei es ein sehr großer Aspekt.

Große Nachfrage nach Weißwein und Rosé

SWR Aktuell: Was sind die Trends in diesem Jahr und für die kommende Zeit?

Schmitz: Es gibt ganz klar einen Trend zu leichteren Weinen, zu Weißwein oder Rosé. Weine mit weniger Alkohol im Zusammenhang mit einem neuen Gesundheitsbewusstsein oder auch Lifestyle-Trend.

Was ist die ProWein? Die ProWein ist eine Fachmesse für Weine und 1994 in Düsseldorf gestartet. Damals mit etwa 320 Ausstellenden aus acht Ländern. Ihren vorläufigen Höhepunkt hatte sie zu ihrem 25. Jubiläum (2019) mit 6.900 Ausstellenden aus 64 Ländern und 61.560 Besuchern aus 143 Nationen. Heute ist die Prowein die größte internationale Fachmesse für Weine und Spirituosen. Auch knapp 100 Winzer, Kellereien und Genossenschaften von Mosel, Saar und Ruwer stellen dort ihre Weine vor. Sie findet dieses Jahr vom 16. März - 18. März statt.

Da passen wir natürlich mit unseren Moselweinen sehr gut rein. Das merken wir zum Beispiel in China aktuell sehr stark. Da wächst der Export von Moselwein oder von deutschem Wein.

Rotweine unter Druck

International geht der Trend weg vom Rotwein. Wir hören das aus anderen Ländern und vor allen Dingen aus anderen Weinregionen, dass der Rotweinabsatz schwieriger geworden ist. Der lief ja lange gut.

Frankreich hat einen Exportrückgang nach China von 20 Prozent.

Während wir mehr Moselwein zum Beispiel nach China exportieren, wird dort Rotwein weniger eingeführt. Winzer aus Frankreich oder Südamerika haben da Probleme.

Investoren verkaufen Weingüter in Bordeaux

Dazu muss man auch wissen, dass chinesische Investoren in den letzten Jahrzehnten zum Beispiel in Bordeaux sehr viele Weingüter gekauft haben, die sie jetzt wieder verkaufen. Ich habe gelesen, dass aktuell mehr als 50 Weingüter mit chinesischer Beteiligung in Bordeaux zum Verkauf stehen.

Und Frankreich hat zum Beispiel einen Exportrückgang von Rotweinen nach China von 20 Prozent. Chile hat wohl auch starke Rückgänge zu verzeichnen. Generell ist der Export aus vielen Rotwein-Nationen nach China ganz stark zurückgegangen in den letzten Jahren.

SWR Aktuell: Wie können die heimischen Winzer davon profitieren?

Schmitz: Ja. Das lässt sich mit den Absatzzahlen in China gut darstellen. Da haben wir ganz stark zugelegt. China war bei unserer Exportstatistik immer so auf Platz fünf oder sechs. Manchmal noch weiter hinten. Seit ein paar Jahren ist China auf den zweiten Platz nach den USA gerutscht.

Moselweine weltweit im Trend

Und wir haben letztes Jahr den Fall gehabt, dass die Mosel als einzige internationale Weinregion einen wichtigen Preis gewonnen hat. Es gab eine große Marktumfrage von einem der größten Online-Händler zusammen mit einem Weinfach-Handelsportal. Die haben ihre Kunden gefragt, welche Weine sie momentan am liebsten trinken. Und da waren Moselweine ganz vorne.

Moselweine passen gut zu Speisen aus asiatischen Ländern.

Es sind wohl vor allem jüngere, weibliche Konsumenten, die Weißwein trinken. Inzwischen haben die Leute auch entdeckt, dass die Moselweine gut zur chinesischen Küche passen. Generell eignen sich Moselweine sehr gut zu Speisen aus asiatischen Ländern. Und das ist da wohl inzwischen auch angekommen.

SWR Aktuell: Sie sind seit mehr als 20 Jahren bei der ProWein dabei. Was macht den Reiz aus?

Schmitz: Das Schöne sind und bleiben die Begegnungen mit den Menschen, die sich für Moselweine begeistern. Wenn jemand aus Asien, den Niederlanden, aus Osteuropa oder Skandinavien begeistert ist von der Stilistik der Weine. Das ist einfach sehr schön zu sehen.

Auch der besondere Charakter der Weine. Das ist schon ein Alleinstellungsmerkmal. Wenn jemand Riesling liebt, dann wird er irgendwann mit der Mosel in Verbindung kommen. Es ist etwas Einzigartiges, weil es das nur hier gibt. Es ist schön zu sehen, dass man auf das Produkt und dann eben auf die Region international eine so positive Resonanz bekommt.