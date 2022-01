Moselweinbauverband lehnt Warnhinweise auf Weinflaschen ab

Der Moselweinbauverband kritisiert Pläne der EU, Weinflaschen mit Warnhinweisen zu versehen. Ähnlich wie auf Zigarettenschachteln soll demnach auch auf Flaschen mit alkoholischen Getränken auf mögliche Gesundheitsschäden hingewiesen werden.

Der Präsident des Moselweinbauverbandes, Clüsserath, sagte gegen über dem SWR, er lehne dies ab. Etiketten mit Warnhinweisen auf Weinflaschen würden nur Menschen verängstigen. Das werde sich negativ auf den Absatz der Weinbranche auswirken. Außerdem sei Wein ein Genussmittel. Der Umgang der Kunden damit sei anders als beispielsweise mit Getränken wie Bier oder hochprozentigem Schnaps, die meist schneller und in größeren Mengen konsumiert würden. Clüsserath spricht sich dafür aus, mehr in Aufklärungskampagnen über Alkoholmissbrauch zu investieren, die an das Verantwortungsbewusstsein der Menschen appellieren. Das EU-Parlament will im Februar über das Thema der Warnhinweise auf alkoholischen Getränken abstimmen.