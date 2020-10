Die Stadt Trier hat einen Betreiber für den geplanten sogenannten Moselstrand am Ufer in der Nähe des Nordbads gefunden. Wie sie auf einer Pressekonferenz am Nachmittag bekannt gab, soll der Moselstrand in rund zwei Wochen öffnen. Dort sollen unter anderem eine künstliche Strandbar und ein Stand-Up-Paddeling-Verleih entstehen. Betreiber des Gastrobereichs werden zwei Unternehmer, die auch schon eine Strandbar auf dem Karstadt in Trier betreiben. Der angelieferte Rhein-Sand kostet den Angaben zufolge 20.000 Euro; bezahlt von der Stadt Trier.