Wandern auf dem Moselsteig boomt auch in Coronazeiten

Auch acht Jahre nach seiner Einweihung ist Wandern auf dem Moselsteig beliebt. Am 12. April 2014 wurde er offiziell eröffnet.

Die Corona-Pandemie hat viele Branchen in eine Krise gestürzt, aber auch neue Entwicklungen gefördert. So ist zum Beispiel der tägliche Spaziergang für viele Menschen in den vergangenen zwei Jahren zum festen Bestandteil geworden. Und an den Wochenenden zieht es viele auf die Premium-Wanderwege, wie zum Beispiel den Moselsteig.

Wandern boomt

"Wandern boomt", bestätigt auch eine Sprecherin der Mosellandtouristik. Und zwar seit einigen Monaten noch mehr. Allerdings war die Moselregion schon vor Corona bei Wanderern sehr beliebt. Auch wegen des Moselsteiges.

Der Moselsteig schlängelt sich auf 24 Etappen durch das Moselland. Von Perl an der deutsch-französisch-luxemburgischen Grenze bis nach Koblenz. 365 Kilometer ist er lang und gehört damit nach Angaben der Mosellandtouristik zu den längsten Fernwanderwegen in Deutschland.

"Der Moselsteig ist ein Erfolgsmodell."

Belegt wird diese Aussage durch zahlreiche Preise, die der Moselsteig bereits gewonnen hat. Im März wählen ihn die Leser des Magazins "Trekking" zum Beispiel zum schönsten Fernwanderweg. 2016 prämiert das "Wandermagazin" den Steig ebenfalls zu Deutschlands schönstem Wanderweg.

Seitensprünge sind gefragt

Vor allem die Rundwanderwege sind laut Mosellandtouristik in den vergangenen beiden Jahren immer beliebter geworden. Die Rundwanderwege, das sind die "Seitensprünge" oder "Traumpfade" rund um den Moselsteig.

Neuer Rundwanderweg im Angebot

Mit dem Würzlaysteig ist in diesem Jahr ein weiterer Seitensprung eröffnet worden. Er ist 13,6 Kilometer lang und führt von Lehmen nach Löf. Ausgeschildert ist der Würzlaysteig bereits. Offiziell eingeweiht werden soll er in Zukunft auch noch werden.

Damit gibt es laut Mosellandtouristik mittlerweile 33 prämierte Wanderwege, die das Angebot um den Moselsteig ergänzen. Und weil die Nachfrage nach Wanderungen steigt, spricht viel dafür, dass der Moselsteig seine Erfolgsgeschichte auch in Zukunft weiterschreiben wird.